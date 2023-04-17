Юрист назвал различия между дискредитацией ВС РФ и распространением фейков Юрист: под дискредитацией ВС РФ понимается высказывание негативного мнения

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Военнослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО

Принятые поправки в закон о дискредитации российской армии внесли новые термины в уголовную и административную практику. Как пояснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» привлеченный к работе секций Научно-консультативного совета СК РФ правовед Евгений Б., нововведения и вопросы правоприменения их госорганами нуждаются в подробной расшифровке. По словам специалиста, дискредитация — это высказывание негативного мнения, а под распространением фейков понимается утверждение о заведомо ложном факте.

Дискредитация — это высказывание негативного мнения, а под распространением фейков понимается утверждение о заведомо ложном факте. Дискредитацией также считаются публично демонстрируемое высказывание против проведения СВО, публичные призывы об отводе российских войск. А тиражирование какого-либо рассказа, почерпнутого из пропагандистских каналов противника — это распространение фейков, — объяснил юрист.

Он также напомнил, что если дискредитация не привела к смерти человека или не сопровождалась массовыми нарушениями общественного порядка, в первый раз она считается административным правонарушением со штрафами для граждан в диапазоне 30–50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100–200 тысяч рублей, для юридических лиц — 300–500 тысяч рублей.

Повторное совершение тех же действий в течение года считается уже уголовным преступлением, подчеркнул эксперт. Максимальное наказание за дискредитацию и распространение фейков, совершенные без отягчающих обстоятельств, — лишение свободы на срок до пяти лет. За дискредитацию с отягчающими обстоятельствами можно получить тюремный срок до семи лет.

Правовед уточнил, что отягчающими обстоятельствами при распространении фейков считаются их искусственное создание, корыстные побуждения, политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть, использование служебного положения или распространение фейков группой лиц. За это преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы, и до 15 лет лишения свободы, если оно повлекло за собой тяжкие последствия.

По словам юриста, к ноябрю 2022 года полиция возбудила более 100 уголовных дел о дискредитации российской армии, еще более 150 уголовных дел были возбуждены Следственным комитетом РФ. К уголовной ответственности привлечены 136 человек.

Ранее депутаты Госдумы и общественники потребовали лишить актера Данилу Козловского работы в России. Поводом стали его высказывания в соцсетях в первые дни после начала СВО.