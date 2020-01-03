https://static.news.ru/photo/39f539bc-2e48-11ea-ba84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Почтовые отправления и экспресс-доставка стали основным способом контрабанды наркотических веществ в РФ.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД. Как пояснили в ведомстве, такими способами в Россию поступают наркотики и их прекурсоры из Европы, Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Представитель МВД уточнил, что кокаин в основном доставляется из государств Латинской Америки, вещества опиоидной группы — из стран Центральной Азии и Прикаспийского региона, другие сильнодействующие средства — из Восточной Европы, Центральной и Восточной Азии.

По статистике министерства, в период с января по ноябрь 2019 года в РФ зафиксировано около 177 тысяч преступлений, связанных с нелегальным оборотом наркотиков.

Как ранее передавал NEWS.ru, комитет Госдумы РФ по безопасности во время весенней сессии собирается сделать приоритетным рассмотрение законопроекта о штрафах за пропаганду наркотиков в Интернете.