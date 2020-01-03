Почтовые отправления и экспресс-доставка стали основным способом контрабанды наркотических веществ в РФ.
Об этом ТАСС
По статистике министерства, в период с января по ноябрь 2019 года в РФ зафиксировано около 177 тысяч преступлений, связанных с нелегальным оборотом наркотиков.
Как ранее передавал NEWS.ru, комитет Госдумы РФ по безопасности во время весенней сессии собирается сделать приоритетным рассмотрение законопроекта о штрафах за пропаганду наркотиков в Интернете.
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