В Москве зафиксировали первые в этом сезоне заморозки

Первые в этом сезоне заморозки были зафиксированы в Москве минувшей ночью. Следующие четыре ночи тоже ожидаются со слабым минусом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве ударили первые в сезоне заморозки. На базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал в 07:00 минус 0,4, и это не окончательная цифра, — сказал он.

Синоптик отметил, что в Подмосковье холоднее всего этой ночью было на юге, в Серебряных Прудах. Воздух здесь остыл до минус 5,2.

Тишковец также добавил, что следующие четыре ночи в Москве в условиях антициклональной малооблачной погоды тоже ожидаются со слабым минусом.

Ранее сообщалось, что до 15 октября в Центральной России будет относительно тепло и сухо. Осадки можно ожидать на территории Кавказа, а также на побережьях Белого и Баренцева морей. В Московском регионе до 11-12 октября осадков не будет с вероятностью до ста процентов.