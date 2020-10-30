В Москве за сутки госпитализировали 1274 человека с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/17e1cf54-1a9f-11eb-b51e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За прошедшие сутки на территории Москвы медицинские специалисты госпитализировали 1274 человека с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 30 октября сообщили представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что в настоящее время в городских больницах 339 человек с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ. Как подчеркнули в оперштабе, в течение суток в Москве выявили 5268 новых случаев заражения.

Большая часть заболевших — 46,4% — это люди в возрастной категории от 18 до 45 лет.

Всего за время пандемии в столице коронавирусом заразились 419 196 человек, выздоровели 307 816 москвичей. Жертвами инфекции стали 6713 жителей города.

Общее число заразившихся в России за время пандемии составляет 1 599 976. Темп прироста, отметили в оперштабе, составляет 1,2%. Рекордные показатели по числу новых заражённых фиксируются вторые сутки подряд.

Как ранее передавал NEWS.ru, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила об эффективности введённых в столичных школах мер по борьбе с распространением коронавируса.