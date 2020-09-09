В Москве выявили 695 новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/7b764726-f339-11ea-9462-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в Москве зафиксировано 695 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице заболели более 269 тысяч человек.

За сутки из больниц по выздоровлении выписаны 1434 пациента. Общее количество выздоровевших превышает 226,2 тысячи человек.

Жертвами инфекции в Москве стали 4947 человек. Из них 14 скончались за последние 24 часа, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Москва по-прежнему лидирует по уровню заболеваемости коронавирусом в РФ. На втором и третьем местах Подмосковье и Санкт-Петербург соответственно. В первую десятку также входят Нижегородская и Свердловская области, Ханты-Мансийский АО, Ростовская область, Красноярский край, Иркутская и Воронежская области.

Согласно последним данным, всего в России зафиксировано 1,046 млн случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 862,3 тысячи пациентов, умерли 18,2 тысячи. РФ находится на четвёртом месте по заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США, Индия и Бразилия.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования российского препарата «Спутник V». Добровольцы будут получать вакцину в два этапа с трёхнедельным интервалом. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами. Это сделано для усиления иммунной защиты организма.