В Москве выставили на продажу жильё за 4 млрд рублей

Сразу несколько элитных объектов недвижимости стоимостью 1 млрд рублей и более выставили на продажу в Москве.
Самый дорогой из объектов
За 10-комнатную квартиру в Хамовниках площадью 540 квадратных метров просят 1,56 млрд рублей. Семикомнатная квартира в Замоскворечье оценена в 1,11 млрд рублей. Ещё два объекта недвижимости дороже 1 млрд рублей расположены в Центральном административном округе.
Специалисты отрасли отмечают, что такие дорогие объекты, как правило, экспонируются дольше остальных лотов. Часто сверхдорогая недвижимость реализуется в закрытых продажах, так как продавцы не хотят привлекать внимание. При этом покупатели жилья в этой ценовой категории очень взыскательны. Такие клиенты особенно ценят приватность.
Ранее NEWS.ru писал, что объём льготной ипотеки на жильё в новостройках под 6,5% годовых с момента запуска программы к концу марта может превысить 1,24 трлн рублей. Это станет рекордом за всю историю госсубсидирования ипотечного кредитования в России.