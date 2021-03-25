В Москве выставили на продажу жильё за 4 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/6fdbd3e8-8d5a-11eb-b55c-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Сразу несколько элитных объектов недвижимости стоимостью 1 млрд рублей и более выставили на продажу в Москве.

Самый дорогой из объектов оценён продавцом в 4,1 млрд рублей, как следует из данных, предоставленных Lenta.ru агентством недвижимости Point Estate. Такую сумму потенциальному покупателю придётся выложить за особняк площадью 2,9 тысячи квадратных метров, находящийся в Дорогомилово (запад Москвы).

За 10-комнатную квартиру в Хамовниках площадью 540 квадратных метров просят 1,56 млрд рублей. Семикомнатная квартира в Замоскворечье оценена в 1,11 млрд рублей. Ещё два объекта недвижимости дороже 1 млрд рублей расположены в Центральном административном округе.

Специалисты отрасли отмечают, что такие дорогие объекты, как правило, экспонируются дольше остальных лотов. Часто сверхдорогая недвижимость реализуется в закрытых продажах, так как продавцы не хотят привлекать внимание. При этом покупатели жилья в этой ценовой категории очень взыскательны. Такие клиенты особенно ценят приватность.

Ранее NEWS.ru писал, что объём льготной ипотеки на жильё в новостройках под 6,5% годовых с момента запуска программы к концу марта может превысить 1,24 трлн рублей. Это станет рекордом за всю историю госсубсидирования ипотечного кредитования в России.