https://static.news.ru/photo/7b271d6c-5e39-11ea-aac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Chernyenko/CC0/commons.wikimedia.org

Пресс-служба столичного департамента образования сообщила об увольнении директора московской школы №1415. Причиной стал инцидент с кварцевой лампой.

Одна из учительниц учебного заведения использовала лампу для обеззараживания кабинета. Женщина забыла её выключить после возращения детей в класс. В результате её действий пострадали 20 детей. Они получили ожоги роговицы глаз.

Директор школы №1415 Александр Лебединец признал свою ответственность за произошедшее и принял решение об увольнении. Приказ подписан, — говорится в сообщении.

Специалисты выясняли детали происшествия на протяжении двух дней. В Департаменте образования и науки Москвы принесли извинения семьям пострадавших. Всем директорам школ было направлено письмо с приказом исключить использование кварцевых ламп открытого типа.

NEWS.ru писал ранее, что директор школы №1415 длительное время отрицал ожоги глаз у несовершеннолетних. По его словам, в учреждении отсутствовала кварцевая лампа.