https://static.news.ru/photo/2d0b81f8-5d27-11ea-927e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор школы № 1415 в Москве Александр Лебединец отрицает, что ученики первого класса получили термические ожоги глаз.

По его словам, в школе отсутствует кварцевая лампа, а кто-то из сотрудников мог переусердствовать с антибактериальной обработкой класса.

Кварцевая лампа в нашей школе отсутствует, — цитирует « Ридус » школьного директора.

Как ранее писал NEWS.ru, преподавательницу московской школы № 1415, в которой первоклассники получили ожоги глаз, уволят. Вина женщины состоит в том, что она забыла выключить кварцевую лампу в классе, вследствие чего и произошло ЧП.