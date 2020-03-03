https://static.news.ru/photo/e44d888c-5d24-11ea-a565-fa163e074e61_660.jpg ГБОУ Школа 1415 Останкино Фото: sch1415/Facebook

Преподавательницу московской школы № 1415, в которой первоклассники получили ожоги глаз, уволят. Вина женщины состоит в том, что она забыла выключить кварцевую лампу в классе, вследствие чего и произошло ЧП. Об увольнении учительницы журналистам 3 марта сообщили представители пресс-службы департамента образования Москвы.

Как отметили в ведомстве, накануне преподавательница использовала на перемене облучатель открытого типа для обеззараживания воздуха. Действия педагога были нарушением правил безопасности. Дело в том, что использовать в подобных условиях можно только облучатель закрытого типа.

После окончания перемены и возвращения детей в класс она не выключила кварцевую лампу вопреки правилам безопасности и инструкции по использованию этого устройства. Несколько детей обратились за медицинской помощью, после обследования их отпустили домой, — приводит ТАСС сообщение от пресс-службы ведомства.

В департаменте образования подчеркнули, что учительница будет уволена, а для остальных педагогов проведут дополнительный инструктаж. В дальнейшем в учебном заведении станут использовать только бактерицидные лампы закрытого типа.

Как ранее писал NEWS.ru, в одной из московских школ 25 первоклассников попали в больницу в результате термического ожога глаз. После школы дети пожаловались своим родителям на боль в глазах.

Как сообщает Telegram-канал 112, в учебном классе на протяжении всего дня работала ультрафиолетовая лампа для кварцевания.