В одной из московских школ 25 первоклассников попали в больницу в результате термического ожога глаз. После школы дети пожаловались своим родителям на боль в глазах.
Как сообщает Telegram-канал 112, в учебном классе на протяжении всего дня работала ультрафиолетовая лампа для кварцевания.
В настоящее время полиция проверяет обстоятельства происшествия.
Как ранее писал NEWS.ru, в Губернском микрорайоне Краснодара медики госпитализировали 21 ребёнка с признаками отравления после празднования Масленицы.
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