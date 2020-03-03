Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одной из московских школ 25 первоклассников попали в больницу в результате термического ожога глаз. После школы дети пожаловались своим родителям на боль в глазах.

Как сообщает Telegram-канал 112, в учебном классе на протяжении всего дня работала ультрафиолетовая лампа для кварцевания.

В настоящее время полиция проверяет обстоятельства происшествия.

Как ранее писал NEWS.ru, в Губернском микрорайоне Краснодара медики госпитализировали 21 ребёнка с признаками отравления после празднования Масленицы.

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