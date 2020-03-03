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Самолёт, летевший из Владивостока в Москву, совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в Хабаровске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. Данная информация появилась в СМИ во вторник, 3 марта.

На борту самолёта в общей сложности находятся 167 человек. 14 из них являются членами экипажа. Как сообщает Mash, борт посадили из-за анонимного сообщения о бомбе. По имеющимся сведениям, в настоящее...