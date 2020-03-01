https://static.news.ru/photo/6c7f6ef6-5c57-11ea-8e73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Губернском микрорайоне Краснодара медики госпитализировали 21 ребёнка с признаками отравления после празднования Масленицы.

Госпитализированы 22 человека, в том числе 21 ребёнок, все участвовали в праздновании Масленицы в Губернском микрорайоне, — сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным «Краснодарских известий», один ребёнок в настоящее время находится в реанимации. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы вода и пищи, обследовали сотрудников общепита, участвующих в приготовлении праздничных блюд. Отравление, предположительно, произошло блинами.

Как писал NEWS.ru, празднование Масленицы в детском саду «Гармония» в Перми прошло с песней, поминающей алкоголь. Глава дошкольного учреждения издал указ о проведении служебной проверки. О необычном способе отметить праздник в детсаду рассказали пользователи социальных сетей. «Маслена Масленица, весело резвились. Водка, пиво и вино — в общем, отравились», — пели дети.