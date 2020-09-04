В Москве скончались ещё 13 пациентов с COVID-2019

https://static.news.ru/photo/ff4f4a1c-efb9-11ea-8c3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Гришкин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Ещё 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4891. Об этом сообщили в оперативном штабе.

В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — цитируе т сообщение РИА Новости.

Днём ранее сообщалось об 11 умерших.

При этом оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом.

Как писал NEWS.ru, после снятия ограничений москвичи должны продолжать соблюдать респираторный этикет и правила гигиены. Именно поведение граждан Москвы будет определять дальнейшее развитие эпидемии, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.