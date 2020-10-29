В Москве от COVID-19 скончались 69 человек за сутки

https://static.news.ru/photo/7fe6985e-1a23-11eb-bde8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 69 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Общее число умерших в столице достигло 6713.

Ранее заразившийся на прошлой неделе коронавирусом депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг заявил о своём выздоровлении, писал NEWS.ru.