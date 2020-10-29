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В Москве от COVID-19 скончались 69 человек за сутки

23:14, 29 октября 2020
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 69 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Общее число умерших в столице достигло 6713.

Ранее заразившийся на прошлой неделе коронавирусом депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг заявил о своём выздоровлении, писал NEWS.ru.

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