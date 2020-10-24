Депутат Госдумы Валерий Гартунг вылечился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/01ac9916-1762-11eb-8731-fa163e074e61_660.jpg Валерий Гартунг Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заразившийся на прошлой неделе коронавирусом депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг заявил о своём выздоровлении.

Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте». По словам политика, его последний тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Всё! Коронавирус побеждён! Сегодня тест отрицательный! Жаль только, что в Думу на ближайшие пленарные заседания я всё равно не попаду, — заявил Гартунг.

Депутат напомнил, что с момента выявления COVID-19 необходимо соблюдать изоляцию в течение двух недель, поэтому в ближайшее время он не сможет присутствовать на заседаниях нижней палаты парламента. По данным ТАСС, в пресс-службе Гартунга также подтвердили его выздоровление.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на сегодняшний день из 450 депутатов Госдумы 91 человек болеет или уже переболел коронавирусом. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



