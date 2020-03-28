https://static.news.ru/photo/98eee152-70f6-11ea-87e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что теперь в Москве анализ на коронавирус будут брать у людей, чьи родственники болеют пневмонией.

По её словам, в столице уже более месяца все больные с пневмонией проходят тестирование на коронавирус, с 27 марта это станет обязательным также и для их близких. Эта мера — первый шаг к предотвращению распространения пандемии, пишет РИА Новости.

Ракова также отметила, что в столице наращиваются объёмы исследований на коронавирус. Если неделю назад в лабораториях проводилось в среднем четыре тысячи исследований в день, то сейчас их объём возрос до 6,5 тысяч.

На следующей неделе мы планируем выйти на объём более 10 тысяч исследований в сутки, — отметила заммэра.

Ранее Анастасия Ракова сообщала, что власти Москвы рассматривают вопрос о продлении выходной недели в случае необходимости. Ситуацию обсудят в конце следующей недели. Сейчас нерабочей объявлена неделя до 5 апреля, но адекватные меры будут приняты в зависимости от ситуации с коронавирусом, писал NEWS.ru.