Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что теперь в Москве анализ на коронавирус будут брать у людей, чьи родственники болеют пневмонией.
По её словам, в столице уже более месяца все больные с пневмонией проходят тестирование на коронавирус, с 27 марта это станет обязательным также и для их близких. Эта мера — первый шаг к предотвращению распространения пандемии,
Ракова также отметила, что в столице наращиваются объёмы исследований на коронавирус. Если неделю назад в лабораториях проводилось в среднем четыре тысячи исследований в день, то сейчас их объём возрос до 6,5 тысяч.
На следующей неделе мы планируем выйти на объём более 10 тысяч исследований в сутки, — отметила заммэра.
Ранее Анастасия Ракова сообщала, что власти Москвы рассматривают вопрос о продлении выходной недели в случае необходимости. Ситуацию обсудят в конце следующей недели. Сейчас нерабочей объявлена неделя до 5 апреля, но адекватные меры будут приняты в зависимости от ситуации с коронавирусом, писал NEWS.ru.
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