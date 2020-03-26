https://static.news.ru/photo/fbd0e5fc-6f9f-11ea-a7c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы рассматривают вопрос о продлении выходной недели в случае необходимости. Ситуацию обсудят в конце следующей недели.

На данный момент нерабочей объявлена неделя до 5 апреля. Но адекватные меры будут приняты в зависимости от ситуации с коронавирусом, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ Роструду было поручено проконтролировать исполнение указа президента России о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля.