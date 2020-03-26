Власти Москвы рассматривают вопрос о продлении выходной недели в случае необходимости. Ситуацию обсудят в конце следующей недели.
На данный момент нерабочей объявлена неделя до 5 апреля. Но адекватные меры будут приняты в зависимости от ситуации с коронавирусом,
Ранее NEWS.ru сообщал, что по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ Роструду было поручено проконтролировать исполнение указа президента России о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля.
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