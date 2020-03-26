https://static.news.ru/photo/6ec886d6-6f88-11ea-9949-fa163e074e61_660.jpg Фото: Val Thoermer/imageBROKER.com/Global Look Press

По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ Роструду было поручено проконтролировать исполнение указа президента России о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля.

Поручения оперштаба опубликованы на сайте кабмина. Роструд должен будет обеспечить контроль над соблюдением работодателями режима нерабочих дней и до 6 апреля 2020 года доложить в правительство о результатах.

25 марта в телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять гражданам отсрочки по кредитам. Президент также объявил будние дни между 28 марта и 6 апреля выходными с сохранением зарплаты, сообщал NEWS.ru. Путин призвал граждан провести нерабочую неделю дома в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли двое заболевших.