По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ Роструду было поручено проконтролировать исполнение указа президента России о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля.
Поручения оперштаба
25 марта в телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять гражданам отсрочки по кредитам. Президент также объявил будние дни между 28 марта и 6 апреля выходными с сохранением зарплаты, сообщал NEWS.ru. Путин призвал граждан провести нерабочую неделю дома в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли двое заболевших.
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