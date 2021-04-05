В Москве проведут ночные репетиции парада Победы

https://static.news.ru/photo/e4f0a66a-9604-11eb-81e8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночные репетиции парада Победы в столице запланированы на 29 апреля и 4 мая, сообщил военный комендант города генерал-лейтенант Евгений Селезнёв.

На Красную площадь мы переместимся 29 апреля — будет первая ночная тренировка, 4 мая — вторая ночная тренировка, 7 мая — генеральная репетиция, — рассказал он.

По его словам, механики-водители пешими по-машинному отрепетируют слаженность действий при выезде на Красную площадь. При этом будет перекрыт ряд улиц.

Селезнёв также отметил, что на данный момент никаких проблем в подготовке парада нет, личный состав готов к мероприятию, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что военные парады в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, кроме Москвы, в этом году состоятся ещё в 27 городах России. В главном шествии на Красной площади примут участие более 12,5 тысячи человек.

В 2020 году парад Победы был перенесён на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие прошло в несколько изменённом формате с учётом противоэпидемиологических требований. Акция «Бессмертный полк» 9 мая состоялась в онлайн-формате.