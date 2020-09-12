В Москве открыли два новых мобильных пункта вакцинации от гриппа

https://static.news.ru/photo/7f833ee4-f660-11ea-80b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два новых мобильных пункта для вакцинации москвичей от гриппа были открыты на северо-востоке столицы.

Новые пункты будут прививать жителей Москвы возле станций «Преображенская площадь» и «Бабушкинская», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Такое решение приняли из-за высокой популярности таких пунктов у москвичей. <...> Прошло меньше двух недель, и уже первые 100 тысяч человек прошли вакцинацию в мобильных пунктах. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, — говорится в пресс-релизе.

С 2020 года несколько точек станут постоянным местом организации вакцинации москвичей: такие пункты будут закреплены у станций метро «Митино», «Солнцево», «Новогиреево», «Киевская», «Молодёжная», «Перово» и «Новопеределкино».

Всего 1 сентября в городе были открыты 54 пункта вакцинации от гриппа возле 40 станций метро и МЦК, двух железнодорожных платформ и четырёх центров «Мои документы».

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ выделило дополнительно 4,1 млрд рублей на вакцину от гриппа.