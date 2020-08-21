В Москве от коронавируса вылечились ещё 965 человек

https://static.news.ru/photo/e50eab10-e50b-11ea-b938-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Москве ещё 965 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции, общее число излечившихся превысило 204 тысячи человек, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 965 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 204 786, — сказала Ракова журналистам.

По последней информации, в Москве коронавирусом заразились 256 513 человек, 204 786 пациент выздоровел, 4731 горожанин стал жертвой инфекции.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на территории Москвы с точки зрения стабильности ситуация по коронавирусной инфекции нового типа хорошая. Однако проблема сама по себе остаётся.

Глава города отметил, что ситуацию с точки зрения стабильности можно оценить высоко, потому как уже раскрыта почти вся Москва. В столице, с одной стороны, не было отмечено какого-то серьёзного всплеска по заболеваемости. Но с другой стороны, подчеркнул Собянин, за сутки фиксируется примерно по 700 новых больных, около 300-400 пациентов госпитализируют, писал NEWS.ru.