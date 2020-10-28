В Москве от коронавируса вылечились ещё 3780 человек

https://static.news.ru/photo/66d25dca-19b1-11eb-a553-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из московских больниц за последние сутки по выздоровлении были выписаны ещё 3780 пациентов, у которых ранее диагностировали заражение коронавирусом. Об этом в четверг, 29 октября, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в столице с каждым днём продолжает расти число человек, которым удалось победить болезнь. Всего с начала пандемии с инфекцией справился 303 381 москвич.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 3780 пациентов, — цитирует Ракову «Москва 24».

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы, обратившись на специальную горячую линию.

Как ранее передавал NEWS.ru, за последние сутки COVID-19 в столице унёс жизни ещё 66 человек. Общее число погибших от опасного заболевания и его последствий в Москве достигло 6644. Такие данные вечером 28 октября привёл оперативный штаб.