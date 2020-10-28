В Москве за сутки от коронавируса умерли 66 пациентов

https://static.news.ru/photo/2dd568b4-195c-11eb-8031-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки COVID-19 в столице унёс жизни ещё 66 человек. Общее число погибших от опасного заболевания и его последствий в Москве достигло 6644. Такие данные приводит оперативный штаб.

В Москве скончались 66 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сводке.

Во вторник, 27 октября, сообщалось о 75 умерших.

Московские врачи поставили диагноз COVID-19 ещё 3670 пациентам. За последние сутки госпитализировано 1202 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 323 человека. В столице действует масочно-перчаточный режим во всех публичных местах. Кроме того, пожилым людям следует не покидать свои дома без особой необходимости, а в ночных заведениях столицы заработала система чекинов.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Сергей Собянин оценил необходимость жёстких ограничений по COVID-19 в Москве.