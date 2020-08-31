В Москве обстреляли автомобиль водителя управделами президента РФ

https://static.news.ru/photo/135b7152-eba5-11ea-9e5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержан мужчина, обстрелявший автомобиль, на котором передвигался водитель управления делами президента России.

Как сообщает «Ридус», видеозапись инцидента в центре города появилась на Telegram-канале LifeShot. Отмечалось, что пострадавшая машина могла входить в автопарк управделами главы государства. Телеканал сообщил и имя водителя, управлявшего автомобилем — Юрий Артанов.

Артанов приехал на Краснопрудную, чтобы забрать жену и ребёнка, и в ожидании домашних вышел покурить. Когда он вернулся на водительское сиденье, то заметил, что заднее стекло рассыпалось от попадания пули.

Полиции удалось выяснить, что огонь вёлся из окна близлежащего дома. Стрелок уже задержан, правоохранители пытаются установить его мотивы.

Машина не принадлежит управлению делами президента Российской Федерации, — заявила пресс-секретарь управделами главы государства Елена Крылова.

Однако она признала, что Артанов — работник управления, но при этом передвигался на своём автомобиле. В управлении считают, что за всем этим стоит какая-то «личная история».

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