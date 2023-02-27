В Москве мошенники обокрали известную актрису, взломав аккаунт ее коллеги В Москве обокрали актрису Юлию Авшарову, сыгравшую Ахматову в сериале «Раневская»

Фото: NEWS.ru

В Москве обокрали актрису Юлию Авшарову, сыгравшую поэтессу Анну Ахматову в сериале «Раневская», сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Злоумышленники забрали у артистки 23 тысячи рублей.

По данным канала, Авшарова получила сообщение в Telegram с номера коллеги Юлии, которая попросила ее перевести деньги. Артистка согласилась, сделала перевод и только потом обратила внимание на имя получателя — Ксения Т. Оказалось, что аккаунт коллеги был взломан.

В подмосковном храме мужчина похитил цепочку с крестиком и перекрестился после содеянного. Перед кражей он поставил свечку напротив иконы святых мощей мученика Харлампия.

Ранее стало известно, что двух щенков породы корги украли из гаража в подмосковном Сергиевом Посаде. Владельцы-заводчики уверены, что похищение было спланировано, поскольку в последние дни возле ворот постоянно появлялись следы на снегу. Щенки находились рядом со своими родителями, которых воры не тронули.

Общая стоимость ущерба составила 240 тысяч рублей. Заведено уголовное дело.