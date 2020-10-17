В Москве начали масштабную дезинфекцию открытых пространств

https://static.news.ru/photo/3d3cc7a2-106a-11eb-b376-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские коммунальщики приступили к масштабной дезинфекции открытых пространств. В работах принимают участие более 50 тысяч сотрудников.

Как пояснил журналистам заммэра Пётр Бирюков, работы проводятся в соответствии с предписанием главного санитарного врача Москвы в целях профилактики распространения коронавируса.

Обработке подлежат пешеходные переходы, уличная мебель, детские и спортивные площадки, пространства возле вокзалов, аэропортов, станций метро, остановок. Кроме того, дезинфицируются общественные туалеты, МФЦ, ТЦ, торговые палатки и киоски, станции водоподготовки и очистные сооружения, объекты по обращению с отходами.

В недоступных для техники местах процедуру выполняют вручную. В общей сложности будет задействовано более 12 тысяч различных распылителей. Столичные власти особо подчёркивают, что применяются препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, они безопасны для людей и животных.

В Москве продолжается рост количества инфицированных. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 25,3% больше, чем за предыдущую. Только за последние сутки подтверждено 4648 новых случаев коронавируса, госпитализация потребовалась 1249 пациентам. Всего на этой неделе в больницы с диагнозом COVID-19 попали на 17% больше пациентов, чем на прошлой. На ИВЛ в медучреждения Москвы находится 318 больных коронавирусной инфекцией, писал NEWS.ru.