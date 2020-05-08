В Москве на альтернативном параде Победы задержали коммунистов с гармошкой

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На Пушкинской площади Москвы сотрудники полиции задержала нескольких депутатов столичной Думы от партии КПРФ. Они вышли на акцию в честь 75-летния победы в Великой Отечественной войне.

В общей сложности правоохранительные органы доставили в два разных участка 12 человек, сообщает «Новая газета» со ссылкой на одного из народных избранников Николая Зубрилина.

Пришли в организованном порядке, соблюдали санитарные нормы, насколько это возможно. Я на гармошке играл патриотические военные песни. Минут через 7-8 полиция начала нас задерживать, пытались задержать и депутата Госдумы Валерия Рашкина, — рассказал коммунист.

Зубрилин уверен, что оснований для задержания у полицейских не было. Он также утверждает, что правоохранители не представились, а после этого несколько часов держали задержанных в автозаке.

В Москве из-за эпидемии коронавируса введён режим самоизоляции, массовые мероприятия запрещены, в том числе — и традиционный военный парад.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин пообещал широко отметить 75-летие Победы после окончания пандемии коронавируса.