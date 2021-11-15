В Москве из-за пандемии количество похорон увеличилось на треть

В Москве число похорон выросло на 25–30% по сравнению с допандемийным периодом. Пиковые нагрузки на похоронную сферу совпадали со всплесками заражений и смертности от коронавируса. Об этом в интервью РБК рассказал руководитель ГБУ «Ритуал» Артём Екимов.

Этот рост носит характер скачкообразный и связан с так называемыми волнами пандемии, — отметил он.

По словам Екимова, пики похорон пришлись на май и ноябрь 2020 года, а также на июнь — июль 2021-го. На пике первой волны число погребений в день доходило до 600, что вдвое выше «внекризисного» периода.

В первую очередь нагрузка легла на крематории. Иногда доля кремация составляла более 70% от общего объёма похорон. В период до пандемии этот показатель был на уровне 58%.

В России 13 ноября был зафиксирован очередной антирекорд смертности от коронавируса. Он составил 1241 летальный исход за сутки. Ежедневно свыше тысячи россиян становятся жертвами COVID за сутки с 19 октября. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала рост смертности от коронавируса тревожным. Она также отметила, что, как правило, умирают россияне старше 60 лет, лица, имеющие хронические заболевания и те, кто не привился от коронавируса.