Голикова назвала тревожным рост смертности от COVID в России

Рост смертности от коронавируса в России вызывает тревогу. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом она отметила, что темпы прироста заболеваемости в стране снизились на 2,1%, сообщает РИА Новости.

Конечно, нашу особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности. Мы видим, что по оперативным данным, ежедневно из жизни, к сожалению, уходит чуть более тысячи наших граждан, — сказала Голикова.

Она добавила, что жертвами инфекции, как правило, становятся россияне старше 60 лет, лица, имеющие хронические заболевания и те, кто не привился от коронавируса.

По словам вице-премьера, снижение темпов распространения инфекции фиксируется на протяжении последних трёх недель. Среднероссийские показатели заболеваемости повышаются только в трёх регионах — Самарской и Омской областях, а также в Хабаровском крае.

Голикова добавила, что в настоящее время больничные койки для пациентов с коронавирусом заняты по всей России на 82,8%. Уровень коллективного иммунитета составляет 48,4%.

Ранее сообщалось, что в России два дня подряд фиксируются антирекорды смертности от коронавируса. Так, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 9 ноября, скончались 1211 человек, а показатель на 10 ноября составил 1239 летальных исходов.