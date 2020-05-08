В Москве за сутки умерли 54 человека с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/11b99612-915f-11ea-88c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за сутки скончались ещё 54 пациента от заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Общее число умерших в столице достигло 1010 человек, уточняет РИА Новости.

Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что большинство людей в Москве, инфицированных коронавирусом, являются лишь носителями инфекции. Доля госпитализированных пациентов от общего числа заражённых COVID-19 в столице не растёт на протяжении двух недель, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, погибли свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 8 мая общее число инфицированных достигло 187 859 (+10 699 за последние сутки), 26 608 пациентов выздоровели (+2805 за последние сутки), умерли 1723 человека (+98 за последние сутки). В Москве 98 522 заболевших (+5846 за последние сутки), выздоровели 10 256, умерли 1010.