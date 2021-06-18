Плановую медпомощь в Москве будут оказывать только вакцинированным

https://static.news.ru/photo/305615fa-d02e-11eb-99ff-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Гришкин​/АГН «Москва»

Плановую медпомощь в Москве будут оказывать только привитым пациентам. Об этом сообщили в Депрздраве столицы.

В департаменте заявили, что из-за обострения ситуации с коронавирусом, вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи.

Будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией, — говорится в сообщении.

При этом экстренная медицинская помощь будет оказываться всем независимо от прививки. Более того, ограничения на плановую госпитализацию не будут распространятся на москвичей, которым противопоказана вакцинация от COVID-19. Также исключение составляют люди с онкологией и с заболеваниями крови.

В Депздраве сообщили, что такие меры вводятся из-за того, что у тех, кто уже госпитализирован ослаблен иммунитет, поэтому появление нового пациента, заражённого коронавирусом для них может представлять угрозу. Чтобы исключить такую возможность, в больницы на плановое медобслуживание будут принимать только вакцинированных пациентов.

Ранее стало известно, что инкубационный период коронавируса сократился до 4–5 дней. Об этом заявил Денис Проценко. Он отметил, что при этом клиническая картина серьёзно не поменялась.