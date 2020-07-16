В Москве 62 человека привлекли к ответственности за акцию против поправок

https://static.news.ru/photo/5f616316-c77b-11ea-9e22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время митинга 15 июля против внесения поправок в Конституцию на Пушкинской площади полиция задержала 139 человек, из них 62 были привлечены к административной ответственности. Остальных задержанных обязали явиться в отделение полиции.

Задержанным вменялось нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга.

Как сообщили в МВД, во время акции правоохранители максимально старались избегать применения мер административного воздействия. Но после того, как «группа граждан» организовала шествие по Страстному бульвару с перекрытием проезжей части, сотрудники полиции и Росгвардии «были вынуждены пресечь нарушение общественного порядка», пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

15 июля 2020 года в Москве и Санкт-Петербурге прошли несанкционированные акции против поправок к Конституции РФ. В Петербурге мероприятие прошло без эксцессов, а в столице закончилось массовыми жёсткими задержаниями. Кроме того, последние несколько дней в Хабаровске местные жители протестуют из-за ареста главы Хабаровского края Сергея Фургала.

В Москве недовольные изначально собрались на Пушкинской площади, чтобы поставить подписи под обращением в Генеральную прокуратуру и Верховный суд. Однако уже в середине мирной акции прозвучали призывы «идти на Кремль». В результате протестующие отправились с лозунгами по центральным улицам столицы, устраивая по ходу шествия лежачие протесты и мешая движению транспорта. В районе Петровки полицейские начали задерживать людей, причём как участников, так и случайных прохожих с журналистами.

По подсчётам корреспондента NEWS.ru, на Пушкинскую площадь вышли порядка тысячи человек, многие из которых приняли участие и во второй части акции. При этом инициаторы мероприятия заблаговременно направляли заявку на его проведение, однако получили отказ на основании норм о запрете подобных мероприятий во время пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что за обнуление итогов голосования по поправкам к Конституции организаторы акции в Санкт-Петербурге собрали более трёх тысяч подписей. В Москве автографы поставили более двух тысяч человек.