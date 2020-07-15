На несанкционированной акции в Москве задержали 132 человека

https://static.news.ru/photo/d45a92e0-c72c-11ea-a45d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали 132 человека во время несанкционированной акции в центре столицы.

Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии нарушение общественного порядка в центре Москвы было пресечено, — сообщили в ГУ МВД по городу.

По данным ведомства, сейчас в отношении задержанных решается вопрос о привлечении к ответственности, которая установлена законом.

В МВД уточнили , что граждане направили московскому правительству заявку на проведение массового мероприятия. На основании указа мэра от 5 марта 2020 года № 12-УМ (с изменениями и дополнениями) им было отказано. Однако группа активистов всё же организовала несанкционированное мероприятие, в рамках которого прошло шествие по Страстному бульвару с последующим перекрытием проезжей части в районе дома № 8 Петровского бульвара и созданием помех в дорожном движении.

15 июля в Москве и Санкт-Петербурге прошли несанкционированные акции. В Петербурге мероприятие прошло мирно, а в Москве полиция задерживала людей на Петровке, когда участники акции направились к Пушкинской площади. Целью организаторов был сбор подписей для обращения в Генеральную прокуратуру.

Ранее NEWS.ru писал, что более трёх тысяч подписей собрали организаторы акции за обнуление итогов голосования по поправкам к Конституции в Санкт-Петербурге. В Москве собрано более двух тысяч подписей.

Голосование по поправкам к Конституции проходило семь дней и завершилось 1 июля. В предлагаемом гражданам списке присутствовало сразу более двух сотен изменений: от упоминания бога до так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства.

2 июля Центризбирком сообщил, что участие в голосовании приняли 65% избирателей, из них поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%.