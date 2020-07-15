На несанкционированной акции в Москве задержали 132 человека

Сотрудники правоохранительных органов задержали 132 человека во время несанкционированной акции в центре столицы.
Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии нарушение общественного порядка в центре Москвы было пресечено, — сообщили в ГУ МВД по городу.
По данным ведомства, сейчас в отношении задержанных решается вопрос о привлечении к ответственности, которая установлена законом.
В МВД
15 июля в Москве и Санкт-Петербурге прошли несанкционированные акции. В Петербурге мероприятие прошло мирно, а в Москве полиция задерживала людей на Петровке, когда участники акции направились к Пушкинской площади. Целью организаторов был сбор подписей для обращения в Генеральную прокуратуру.
Ранее NEWS.ru писал, что более трёх тысяч подписей собрали организаторы акции за обнуление итогов голосования по поправкам к Конституции в Санкт-Петербурге. В Москве собрано более двух тысяч подписей.
Голосование по поправкам к Конституции проходило семь дней и завершилось 1 июля. В предлагаемом гражданам списке присутствовало сразу более двух сотен изменений: от упоминания бога до так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства.
2 июля Центризбирком сообщил, что участие в голосовании приняли 65% избирателей, из них поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%.
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