В Кремле ответили на акции в поддержку Фургала в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/4603418a-c5c5-11ea-8597-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

В Кремле с пониманием относятся к эмоциональной реакции жителей Хабаровского края на арест губернатора Сергея Фургала. Однако обвинения против главы региона являются очень серьёзными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он посоветовал набраться терпения и дождаться суда и с удовлетворение отметил тот факт, что протестные акции прошли «без каких-то провокаций и эксцессов».

Это очень важно, как вы знаете. Обязанность правоохранительных органов — не допускать каких-либо провокаций, — заявил Песков.

Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что на фоне выхода из ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, из-за подобного рода митингов нельзя исключать новых вспышек заболевания.

Фургал был задержан 9 июля и доставлен в Москву. На следующий день решением суда он был арестован. По данным следствия, политик причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершённых организованной группой. Преступления, по версии оперативников, были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

После задержания главы региона на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. В МВД заявили о 12 тысячах протестующих, общественники насчитали порядка 50 тысяч человек. В последующие дни акции протеста продолжились.

Власти Хабаровского края, в свою очередь, призвали граждан не поддаваться эмоциям и воздержаться от участия в митингах. В организации протестов обвинили так называемую несистемную оппозицию и блогеров.

Также с обращением к жителям выступил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Градоначальник заявил, что понимает людей, и заверил, что арест Фургала стал для него неожиданностью. Политик выразил уверенность в справедливом решении суда и указал на двойную ответственность организаторов шествий — митинги не согласованы и проходят на фоне роста заразившихся коронавирусом.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, к партии которого принадлежит Фургал, заявил, что арест губернатора Хабаровского края связан с опасениями властей из-за чрезвычайно высокого рейтинга политика. Согласно опросам, тот входит в топ-5 популярных губернаторов.

Глава региона, победивший на выборах в 2018 году, по мнению политологов, действительно смог стать народным губернатором. Среди его инициатив — сокращение собственной зарплаты и количества заместителей, продажа дорогих автомобилей из гаража правительства края, запрет чиновникам летать бизнес-классом и дотации на дальневосточные авиаперевозки для граждан. Кроме того, он расширил программу субсидий на жильё для молодых семей, распорядился не делить школьное меню на обычное и упрощённое для льготников и отметился ещё целым рядом социально-экономических нововведений.

Ранее NEWS.ru писал, что защита Фургала обжаловала его арест. В апелляционной жалобе содержится просьба изменить губернатору меру пресечения на ту, которая не была бы связана с содержанием под стражей.