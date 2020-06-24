В Москве 25 июня ограничат движение из-за военной техники

https://static.news.ru/photo/95fd52f8-b601-11ea-a06f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд столичных автомобильных дорог перекроют в четверг из-за перемещения принимавших участие в параде Победы технических средств вооружённых сил. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Москвы.

25 июня 2020 года с 09:00 часов осуществляется перемещение гусеничной военной техники из временного парка на улице Нижние Мнёвники на железнодорожную станцию Пресня с последующим убытием в пункты постоянной дислокации, — предупредили на Петровке, 38.

Что касается маршрута, то военные машины пройдут от улицы Нижние Мнёвники по улице Народного Ополчения, потом выйдут на улицу Мнёвники и Звенигородское шоссе. Дальше техника проследует по 3-му Силикатному проезду, 2-му Силикатному проезду и 3-му Силикатному проезду до станции Пресня, передаёт «Интерфакс».

В полиции также отметили, что ограничения по этому маршруту вводятся с 08:45. При этом снимут их по мере того, как колонна завершит движение.

Затем по московским магистралям пройдёт колёсная военная техника. Её движение в сторону временного полигона Алабино начнётся от улицы Нижние Мнёвники по Крылатскому мосту, Крылатской улице, Осенней улице. Затем техника проследует по Рублёвскому шоссе, выйдет на внешнюю сторону МКАД на Минское шоссе и продолжит путь по автодороге А107 до полигона Алабино.

В среду в Москве состоялся парад, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Среди военной техники, которая прошла по Красной площади были легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100, а также 200 единиц современной техники.

Кроме того, на Параде впервые были представлены примерно 20 образцов новых вооружений. Среди них три вида зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», тяжёлые огнемётные системы ТОС-2 «Тосочка», боевые машины системы дистанционного минирования ИСДМ БМП «Курганец-25», глубоко модернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», береговые ракетные комплексы «Бал», БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», а также зенитные ракетные системы С-350 «Витязь» и С-300В4, бронетранспортёры «Бумеранг».

Таким образом, в четверг москвичам ещё раз удастся взглянуть на самую современную российскую военную технику, проходящую по городским улицам.

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