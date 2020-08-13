В Московском зоопарке у краснокнижной викуньи родился детеныш

https://static.news.ru/photo/3ed1bd40-dd46-11ea-ae6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: moscow_zoo_official/instagram.com

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родился детёныш викуньи. Малыш появился на свет днём 10 августа, уже через полчаса после родов он встал и побежал за своими сородичами.

Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу зоосада, эти животные занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы. Мама новорождённого родилась также в этом Центре, а папу привезли специально из Чехии.

По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, роды прошли хорошо, молодая мать сразу вылизала малыша и начала его выкармливать.

В первый же день сотрудники центра осмотрели детёныша и убедились, что он абсолютно здоров. Сейчас малыш хорошо кушает и, как привязанный, бегает за своей мамой, — рассказала она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самый редкий и скрытный представитель семейства кошачьих, краснокнижный манул вновь появился на территории Московского зоопарка. Животное, которое считается талисманом зоосада уже более 30 лет, поселили в вольере на старой территории, неподалёку от жилища панд. Прежний манул умер в январе текущего года.