В Московском зоопарке появился манул Тимофей

https://static.news.ru/photo/faed836e-d55e-11ea-ac91-fa163e074e61_660.jpg Фото: moscow_zoo/vk.com

Самый редкий и скрытный представитель семейства кошачьих, краснокнижный манул вновь появился на территории Московского зоопарка. Животное, которое считается талисманом зоосада уже более 30 лет, поселили в вольере на старой территории, неподалёку от жилища панд. Прежний манул умер в январе текущего года.

На территории нашего зоопарка снова можно наблюдать за манулом и изучать повадки этого необычного животного. Палласову коту Тимофею семь лет. Он хорошо перенёс дорогу из Центра воспроизводства, — цитирует «Москва 24» гендиректора Московского зоопарка Светлану Акулову.

По её словам, манул пока остерегается людей и большую часть времени проводит в закрытой части вольера. К его приезду сотрудники зоопарка заменили в вольере грунт и деревянные полки.

Первые манулы появились в столичном зоопарке в 1949 году. С 1975 года на его территории появились на свет около 150 диких котят. Московский зоосад лидирует по количеству родившихся детёнышей манулов. Животное выбрали символом Московского зоопарка в 1987 году.

Как писал NEWS.ru, манул из Московского зоопарка, который целый год боролся с опухолью, умер 3 января. В прошлом году у животного была обнаружена злокачественная опухоль слизистой. Специалисты сделали всё возможное, чтобы стабилизировать состояние кота. Тем не менее терапия давала лишь временный эффект. Всё это время манул находился в ветеринарном пункте под круглосуточным наблюдением врачей.