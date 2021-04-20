В Московском Кремле впервые за девять лет обновили правила посещения

https://static.news.ru/photo/d7562182-a1d6-11eb-8349-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба охраны (ФСО) впервые с 2012 года решила обновить правила посещения Московского Кремля. Новые требования начинают действовать с 20 апреля.

Предписания предусматривают порядок пропуска посетителей в Кремль, Мавзолей и на территорию некрополя у Кремлёвской стены, а также правила поведения на территориях, которые прилегают к Московскому Кремлю.

Время посещения Кремля осталось прежним — каждый день кроме четверга с 10:00 до 17:00. Увидеть Мавзолей можно в любой день, кроме понедельника и пятницы, с 10:00 до 13:00.

В перечень закрытых для свободного посещения территорий вошли Арсенальная, Сенатская и Дворцовая улицы, Дворцовый дворик, Центральный сквер, Тайницкий сад и Ивановская площадь, за исключением участка музеефицированных археологических раскопов.

С собой посетители могут взять папки, небольшие сумки и прогулочные рюкзаки, зонты, смартфоны и «портативные электронно-вычислительные устройства», кино-, фото- и видеоаппаратуру. Также разрешены прозрачные пластиковые ёмкости с безалкогольными напитками — до одного литра либо другие прозрачные ёмкости — до 0,33 литра, еда в прозрачной упаковке весом до одного килограмма. Другие вещи необходимо сдать в камеру хранения в Александровском саду.

Запрещено заходить за ограждения, ходить и лежать на газонах, распивать спиртное, использовать дроны, расклеивать объявления, а также петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах. Обязательно соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, новые правила декларируют простоту и доступность посещения одного из главных символов страны.

Открытость власти — это современный тренд. Кремль является резиденцией главы государства, которая доступна для посещения, — сообщил он «Парламентской газете».

При этом депутат отметил, что правила и инфраструктура для туристов должна совершенствоваться, однако особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности режимной территории.

Ранее сообщалось, что 17 апреля в Москве на Красной площади после долгого перерыва открылся для посетителей Мавзолей Ленина. У него выстроилась очередь в 300 человек.