В Мосгорсуде сделали заявление по делу Михаила Ефремова

https://static.news.ru/photo/7614375e-ccf4-11ea-8601-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Представители Мосгорсуда от лица инстанции обнародовали заявление, касающееся дела актёра Михаила Ефремова, который обвиняется в смертельной аварии в центре Москвы. В частности, суд напомнил о публикациях в СМИ со сведениями о контроле над указанным процессом Генеральной прокуратуры.

В инстанции подчеркнули, что в связи с этим необходимо не допустить некорректных толкований данных сообщений. Отмечается, что при принятии решения по делу Ефремова и не только суд будет полностью независим. В этом смысле инстанция находится вне зоны контроля органов прокуратуры.

Постороннее воздействие на судей исключено, а прокурор является участником состязательного процесса и действует в соответствии с нормами УПК РФ, в которых возможность контроля за действиями суда при осуществлении правосудия отсутствует, а предусмотрено право обжалования судебных решений, — приводит сообщение Мосгорсуда РИА Новости.

Ранее появились сведения, что предварительное слушание назначили на 29 июля. Однако защита Ефремова сообщила, что процесс, вероятнее всего, будет перенесён в связи с занятостью адвокатов артиста.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин.

Ефремов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, рассказал журналистам о своём гонораре за защиту артиста.