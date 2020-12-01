Школьница придумала устройство для соблюдения дистанции

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Двенадцатилетняя школьница из подмосковного Наро-Фоминска Даша Иванова придумала прибор, помогающий соблюдать социальную дистанцию. Изобретение выиграло международный конкурс идей и технологий, а также было оценено в научных кругах.

Первоначальная идея изобретения состояла в том, чтобы помочь слепнущей прабабушке школьницы ориентироваться в пространстве и избегать препятствий. Однако актуальность прибора значительно возросла с распространением коронавируса.

В период изоляции ребёнок стал ходить в магазин. Она невысокого роста, и на неё наступают. Она сказала: «Мне надо что-то сделать, чтобы прибор предупреждал всех», — рассказал а телеканалу «360» мама изобретательницы, помогавшая ей в работе над устройством.

Придуманный школьницей аппарат крепится к одежде с помощью липучек. Если человек подходит к нему ближе полутора метров, из динамика раздаётся предупреждающий сигнал: «Соблюдай социальную дистанцию». Девочка намерена продолжать работу над своим изобретением, чтобы сделать его более компактным.

Московская область находится на третьем месте по уровню заболеваемости коронавирусом в России. С начала пандемии в регионе заразились более 112 тысяч человек. Из них выздоровели 80,4 тысячи и около 2,1 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что в России создали робота для безопасного взятия мазка на COVID-19. Устройство использует два манипулятора, один из которых берёт биоматериал, а второй — упаковывает его в пробирку. Комплекс управляется лаборантом на основании информации, получаемой с камеры и передаваемой на экран.