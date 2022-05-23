В Минздраве рассказали о сложностях с закупкой медицинских изделий Представитель Минздрава Каракулина заявила о сложностях с закупкой медизделий

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России наблюдаются проблемы с закупками некоторых медицинских изделий, заявила директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина. По ее словам, причина сложностей заключается в том, что на текущий момент не удалось провести тендеры на приобретение медицинской продукции, пишет РИА Новости.

У нас существуют сложности сегодня в закупке медицинских изделий. Мы это прекрасно знаем. У нас еще существуют вещи, когда конкурсы непосредственно не состоялись, но это тоже особенности поставок в РФ ряда медицинских изделий, — сказала Каракулина.

Ранее сообщалось, что к началу апреля Минздрав почти исчерпал предусмотренный на этот год бюджет на закупку лекарств в рамках госпрограммы. При этом закрыть полностью потребности в средствах не удалось, из-за чего были объявлены дополнительные госзакупки на 23 млрд рублей в счёт 2023–2024 годов. Между тем дефицит финансирования программы нарастает.

До этого глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин сообщил, что объём импорта медикаментов в Россию из ЕС и США остаётся на уровне прошлого года. Основными поставщиками являются Германия, Франция, Великобритания, а также Белоруссия и Индия, а самые дорогостоящие препараты поступают из США, Канады, Швейцарии и Ирландии.