В Минтруде рассказали, в каком возрасте женщины рожают первенца

Средний возраст женщины в России на момент рождения первенца составляет 28 лет. Об этом заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова на сессии Евразийского женского форума. Она также отметила высокий уровень занятости женского населения в РФ, передаёт РИА Новости.

По словам замглавы Минтруда, в структуре занятых в России женщины составляют 49%. Она привела данные Росстата, согласно которым, у женской части населения удовлетворённость обязанностями, условиями и режимом труда выше, чем у мужской.

<...> помимо этого, молодые женщины также ориентированы у нас на рождение детей, хотя этот возраст сдвигается на более старшую возрастную когорту. Средний возраст рождения ребёнка у женщины — 28 лет, — сказала Мухтиярова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что женщины не должны выбирать между семьёй и профессией. Он отметил важность роли женского населения в борьбе с пандемией коронавируса, когда сотрудницы медслужб спасли жизни миллионам людей во всём мире.