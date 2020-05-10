В Минпросвещения пообещали соблюдать социальную дистанцию на ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/4e8a3ab4-92a5-11ea-b329-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в условиях пандемии коронавируса. Новые нормы предусматривают измерение температуры и санитарную обработку рук. При этом участников экзамена планируется рассаживать на большом расстоянии друг от друга.

ЕГЭ должен начаться 8 июня, решения о повторном переносе даты нет, рассказал замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». Вместе с тем в Рособрнадзоре допускают, что выпускники начнут сдавать экзамены 1 июня, а завершится кампания 31 июля. Регионы сами смогут обозначать сроки проведения выпускных испытаний в зависимости от эпидемической ситуации.

Мы ждём 12 мая, когда будет ясно, как мы будем жить ближайшие неделю-две, — напомнил Глушко.

Что касается основного госэкзамена (ОГЭ), то его могут отменить, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Однако на данном этапе предпосылок для этого нет, писал NEWS.ru.