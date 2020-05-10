В Минпросвещения пообещали соблюдать социальную дистанцию на ЕГЭ

Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в условиях пандемии коронавируса. Новые нормы предусматривают измерение температуры и санитарную обработку рук. При этом участников экзамена планируется рассаживать на большом расстоянии друг от друга.
ЕГЭ должен начаться 8 июня, решения о повторном переносе даты нет,
Мы ждём 12 мая, когда будет ясно, как мы будем жить ближайшие неделю-две, — напомнил Глушко.
Что касается основного госэкзамена (ОГЭ), то его могут отменить, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Однако на данном этапе предпосылок для этого нет, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен