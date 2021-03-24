Минобороны объяснило отмену приказа о рассекречивании документов времён ВОВ

https://static.news.ru/photo/322102e4-8cba-11eb-ab0e-96000091f725_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова о рассекречивании архивов Красной армии и Военно-морского флота за период Великой Отечественной войны как неактуальный, заявили в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что одновременно был подписан приказ о рассекречивании расширенного перечня документов, передаёт РИА Новости. Речь идёт о материалах за весь период Второй мировой войны.

Провести с января 2021 года по декабрь 2024 года экспертными комиссиями Министерства обороны Российской Федерации экспертизу документов <...> за период Второй мировой войны на предмет их возможного рассекречивания, — гласит текст приказа Шойгу, на который сослались в Минобороны.

Контроль за исполнением этого поручения возложен на начальника Архивной службы ВС РФ.

Сердюков рассекретил документы времён Великой Отечественной войны в июне 2007 года. Тогда историки получили доступ ко многим неопубликованным документам. В мае того же года исследователи смогли изучить документы с данными о потерях. После этого начальник Военно-мемориального центра Александр Кирилин сообщил, что потери среди гражданского населения и военных в СССР составили 8 860 400 человек.

Ранее депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Елена Ямпольская выступили с инициативой запретить списывать печатные материалы, созданные в период Второй мировой войны. В законопроекте предлагается включить такие материалы в национальный библиотечный фонд, а также запретить библиотекам независимо от их форм собственности списывать и уничтожать их.

По мнению авторов инициативы, принятие документа позволит сохранить уникальный фонд документов периода Второй мировой войны, что в результате будет способствовать более широкому изучению гражданами отечественной истории, писал NEWS.ru.