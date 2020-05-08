Общество

В Минкомсвязи уточнили график авиарейсов по вывозу граждан РФ из-за рубежа

16:02, 09 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минкомсвязи составили расширенный график вывозных авиарейсов на период с 9 по 19 мая.   

Согласно данным ведомства, полёты будут осуществляться из Вьетнама, Испании, Китая, США, Таиланда и других стран.

В частности, на 10 мая запланированы рейсы с Бали (Денпасар) и Кипра (Ларнака). Они доставят Россиян в Москву,  Екатеринбург и Новосибирск.

Кроме того, 12, 17 и 18 мая россиян предполагается вывезти из стран ближнего зарубежья -  Азербайджана, Армении, Киргизии, Молдавии, сообщает РИА Новости.

В Минкомсвязи напомнили, что регистрироваться на рейсы необходимо на сайте госуслуг. Именно на основе его данных будут формироваться писки пассажиров.

Ранее NEWS.ru писал, что застрявшие в Индии россияне пожаловались на отсутствие вывозных рейсов. Туристам сообщили, что таковые не планируются из-за малого количества тех, кто хочет вернуться домой. Однако одна из отдыхающих заверила, что на самом деле желающих вылететь в России не менее ста человек.

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