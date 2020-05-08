В Минкомсвязи уточнили график авиарейсов по вывозу граждан РФ из-за рубежа

https://static.news.ru/photo/aae3ff02-91f6-11ea-8a51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минкомсвязи составили расширенный график вывозных авиарейсов на период с 9 по 19 мая.

Согласно данным ведомства, полёты будут осуществляться из Вьетнама, Испании, Китая, США, Таиланда и других стран.

В частности, на 10 мая запланированы рейсы с Бали (Денпасар) и Кипра (Ларнака). Они доставят Россиян в Москву, Екатеринбург и Новосибирск.

Кроме того, 12, 17 и 18 мая россиян предполагается вывезти из стран ближнего зарубежья - Азербайджана, Армении, Киргизии, Молдавии, сообщает РИА Новости.

В Минкомсвязи напомнили, что регистрироваться на рейсы необходимо на сайте госуслуг. Именно на основе его данных будут формироваться писки пассажиров.

Ранее NEWS.ru писал, что застрявшие в Индии россияне пожаловались на отсутствие вывозных рейсов. Туристам сообщили, что таковые не планируются из-за малого количества тех, кто хочет вернуться домой. Однако одна из отдыхающих заверила, что на самом деле желающих вылететь в России не менее ста человек.