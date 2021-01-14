В мэрии Москвы назвали условия вакцинации от COVID зарубежными препаратами

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Вакцинация жителей Москвы от коронавируса зарубежными препаратами возможна только после того, как они будут зарегистрированы в России. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как только другие вакцины будут доставлены в Москву, мы их передадим в пункты вакцинации. И так же, когда в России зарегистрируют иностранные вакцины, мы либо их купим, либо они будут предоставлены бесплатно — и будут сразу же поступать в вакцинационные пункты, — сообщила Ракова журналистам на Гайдаровском форуме.

За последние сутки столичные медики выявили 5534 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заражённых в городе достигло 882 962 человек, из них болеют в настоящее время 141 551.

Москва по-прежнему остаётся на первом месте по заболеваемости. Следом идут Санкт-Петербург — 3094 новых случая (всего 290 908) и Подмосковье — 1361 заражённый (всего 174 620). Анастасия Ракова отметила, что ситуация с коронавирусом в столице остаётся стабильной. Однако, по её словам, нельзя исключать и третьей волны заболеваемости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве будет организована работа выездных пунктов вакцинации. Первые шесть откроются 20 января. По словам Раковой, они расположатся в головном офисе «Мои документы» Центрального административного округа столицы, а также в ГУМе, Геликон Опере, фудмолле «ДЕПО» и нескольких торговых центрах.