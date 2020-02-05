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Сотрудников екатеринбургской городской администрации призвали не подавать руку во время приветствия коллег, а также не обнимать и не целовать друг друга при встрече. Такие указания содержатся в методичках по профилактике распространения коронавируса, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал собеседник URA.RU, меры предосторожности разослали сотрудникам мэрии после рекомендаций Роспотребнадзора.

Письмо по профилактике коронавируса пришло от мэра Екатеринбурга Александра Высокинского всем подразделениям администрации города, — рассказал источник.

В рекомендациях по профилактике ОРВИ и коронавируса, которые получили работники, сказано, что им необходимо «избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ».

Необходимо также ограничить приветственные рукопожатия, объятия и поцелуи, — сказано в тексте методички.

Собеседник портала также рассказал, что рекомендации поступили мэру Екатеринбурга от свердловского управления Роспотребнадзора для размещения на информационных городских экранах, в общественном транспорте, на информационных щитах, в МФЦ, отделениях Сбербанка и почты РФ.

Однако пресс-секретарь городской администрации Виктория Мкртчян не подтвердила, что рекомендации Роспотребнадзора приходили сотрудникам мэрии по почте.

Мы получили их через официальный документооборот от ведомства для размещения на официальном портале. Что и сделали. Может быть, какой-то руководитель подразделения позаботился о коллегах, — уточнила она.

Число заболевших пневмонией нового типа, вызванной вирусом 2019-nCoV, по всему миру достигло 24 597 человек. Жертвами коронавируса стали 493 человека. Эпидемия опасного заболевания пришла из китайской Ухани в конце декабря 2019 года.

Как писал NEWS.ru, ранее о 12 случаях заражения коронавирусом объявило Федеральное министерство здравоохранения Германии.