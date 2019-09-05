https://static.news.ru/photo/a2c6c47a-d05a-11e9-b9d4-fa163e074e61_660.jpg Виталий Мутко Фото: Russian Government Press Office/Global Look Press

Критика вице-премьера Виталия Мутко в адрес главы Минэкономразвития (МЭР) Максима Орешкина по поводу поддержки пострадавших от паводка предпринимателей в Тулуне не осталась незамеченной в ведомстве.

Отвечая Мутко, представители МЭР отметили, что «стоило немало усилий» добиться выделения 500 млн рублей в рекордно короткий срок. При этом основную поддержку оказали вице-премьер Антон Силуанов и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

В ведомстве особо подчеркнули, что участие Мутко «было минимальным», сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер в ходе заседания правкомиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области заявил, что «Минэкономразвития не работает эффективно». Он также жёстко раскритиковал представителей муниципальной власти Иркутской области за их работу по решению жилищных вопросов пострадавших от паводка людей.

Как писал News.ru, президент Российской Федерации Владимир Путин пошутил по поводу назначения вице-премьера Виталия Мутко мэром пострадавшего от паводка города Тулуна в Иркутской области.