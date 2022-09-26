В майке со свастикой: что известно о нападении на школу в Ижевске Бывший выпускник с нацистской символикой на одежде ворвался в удмуртскую школу и застрелил не менее 13 человек

Фото: Ильяс Бекмансуров/ТАСС

По меньшей мере 13 человек, в том семь детей, погибли в результате нападения на школу № 88 в Ижевске. Трагедия произошла после того, как в учебное заведение ворвался мужчина, открывший стрельбу. Нападавший также погиб, им оказался бывший выпускник школы. По факту случившегося заведено уголовное дело, глава СК Александр Бастрыкин поручил передать его в главное управление ведомства. Подробности — в материале NEWS.ru.

Трагедия в ижевской школе № 88 случилась утром 26 сентября около 11:00 по местному времени (10:00 мск). Туда ворвался мужчина, который, по данным издания Baza, сначала выстрелил в охранников, а затем открыл огонь по детям. В результате, по данным СК, погибли 13 человек, в том числе семь школьников, 14 детей и семь взрослых ранены. В некоторых Telegram-каналах утверждается, что число погибших возросло до 14 человек.

По новой информации, семь детей и семь взрослых (в том числе стрелок) погибли. Один ребёнок находится в реанимации в состоянии клинической смерти. Медики бьются за его жизнь, — утверждает Mash.

До этого в полиции говорили, что пострадали не менее 20 человек.

Сегодня сразу после поступления в полицию сообщения о стрельбе в школе № 88 города Ижевска сотрудники МВД по Удмуртской Республике выехали на место происшествия и организовали мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой, — заявили в МВД.

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

По данным близкого к силовикам Telegram-канала ВЧК-ОГПУ нападавшим оказался 34-летний выпускник школы № 88 Артём Казанцев. Он якобы был поклонником Эрика Харриса и Дилана Клиболда, устроивших бойню в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Брелки с их именами были прикреплены к пистолетам, из которых он вёл огонь. Кроме того, на обоймах для оружия нападавший сделал надпись «ненависть». Это же слово было и на футболке у Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в Керченском политехническом колледже в 2018 году. Судя по кадрам, обнародованным следствием, на одежде злоумышленника была нарисована свастика. Это же косвенно подтвердили в СК.

Нападавший покончил с собой. Он был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нём не имелось, — заявили в ведомстве.

Республиканское управление СК завело уголовное дело по пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело передано для расследования в Главное следственное управление ведомства.

Telegram-канал Mash опубликовал кадры из одного из школьных классов, в котором заперлись ученики. По данным издания, открывший стрельбу мужчина был в чёрном плаще и с закрытым лицом.

Очевидцы говорят, что выстрелы его оружия не похожи на пистолетные. Школьные программисты, которым удалось сбежать через крышу бассейна, говорят, что услышали хлопки. Думали, что школьники просто таскают спортивные маты, но потом пришло осознание. Затем в 88-й школе началась паника, люди забегали по коридорам. Учителя сразу стали закрывать кабинеты, некоторые люди эвакуировались через окна, — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, нападавший стрелял из двух травматических пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами. После прибытия на место ЧП сотрудников МВД он отстреливался от полицейских. Большая часть пострадавших — первоклассники, они получили травмы в том числе выпрыгивая из окон. А злоумышленник покончил с собой в кабинете на четвёртом этаже, пишет Baza.

Судя по всему, он основательно подготовился к массовому убийству и не успел использовать весь свой арсенал, — говорится в описании опубликованного изданием снимка найденного на месте преступления оружия.

В Минпросвещения РФ сообщили, что по поручению главы ведомства Сергея Кравцова в республику направлена замдиректора министерского департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Юлия Костыряченко. На месте работает министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

Помимо силовых и оперативных ведомств и служб на место трагедии прибыл глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, с 26 до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе № 88.

Судя даже по официальным данным, трагедия в Удмуртии стала одной из самых кровавых после упомянутого нападения на керченский колледж, когда погиб 21 человек. По данным NEWS.ru, с 1997 года жертвами массшутинга в РФ были не менее 47 человек, теперь эта цифра выросла.