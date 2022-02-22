В «ЛизеАлерт» рассказали, как помогают людям не теряться в лесу

Указатели в лесах помогают сбившимся с пути не потеряться, рассказал руководитель направления «Техника на ПСР» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Владимир Святловский «Радио 1». Их устанавливают именно там, где пропадает больше людей, — в этом помогает статистика.

У нас есть статистика пропаж по определённым районам, и там, где зашкаливает количество потерявшихся, мы размещаем указатели. Также мы смотрим, по каким дорогам можно выводить к населённому пункту. Сейчас по всей стране ведётся общая база данных, в которую вносятся все вновь устанавливаемые стрелки с номерами. Потерявшийся в лесу человек должен сказать координатору номер указателя или скамейки, чтобы его проще было найти, — сказал Святловский.

Он напомнил, что потерявшийся может позвонить по номеру 112 даже без сим-карты.

Ранее в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» предложили браслеты устройства с технологией NFC и QR-кодом тем, кто страдает расстройством памяти. На них будет базовая информация о человеке — имя и контакты близких. Координатор организации Олег Леонов сообщил, что около 20 тысяч из пропадающих ежегодно находятся в больницах под чужими именами, так как не помнят своего.