В ЛДПР предложили ужесточить наказание для политиков-антипрививочников

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ужесточение ответственности для парламентариев, агитирующих россиян отказываться от вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Жириновского, подобное поведение депутатов недопустимо. Противники вакцинации из числа парламентариев должны сдавать мандаты и «идти где-то в подворотне с какими-то старушками объединяться, с сектантами».

Я считаю, что генпрокурор, министр юстиции, МВД, Следственный комитет и депутаты должны продумать всё же схему ответственности, — сказал лидер ЛДПР.

Ранее с предложением наказывать за призывы к отказу от вакцинации выступил зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. Его поддержал депутат Госдумы Геннадий Онищенко, сделав акцент на врачах-антипрививочниках.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что у Кремля нет сформированной позиции по этому вопросу. По его словам, у администрации главы государства нет понимания, что считать за призыв, а что — за личное мнение.

Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил высказывания противников прививок с гей-пропагандой и призвал этих людей не склонять других граждан к своей позиции.